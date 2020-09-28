Cüneyt Arkın'dan yorgunluk pozu! Eşi ile uyuyakaldı

Uzun yılların ardından setlere tekrar dönüş yapan, Kuruluş Osman dizisi için kamera karşısına geçti. Çekim günü ile ilgilipaylaşan usta oyuncu, eşi ile birlikte olduğu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

83 yaşında olan efsane oyuncu, set çıkışı araçta eşi ile birlikte yorgun düştüğü bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. Yorulmuşuz notu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Cüneyt Arkın’a birçok olumlu yorum yapıldı.