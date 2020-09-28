Cüneyt Arkın'dan yorgunluk pozu! Eşi ile uyuyakaldı

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:34
Uzun yılların ardından setlere tekrar dönüş yapan Cüneyt Arkın
, Kuruluş Osman dizisi için kamera karşısına geçti. Çekim günü ile ilgili fotoğraf
paylaşan usta oyuncu, eşi ile birlikte olduğu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
83 yaşında olan efsane oyuncu, set çıkışı araçta eşi ile birlikte yorgun düştüğü bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. Yorulmuşuz notu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Cüneyt Arkın’a birçok olumlu yorum yapıldı.
Son Güncelleme: 28.09.2020 17:34
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