Çukur'un Cumali'si Necip Memilli kızı ile dans ederken ki videosunu paylaştı!

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakteri ile akıllara kazınan ve sevilen oyuncu Necip Memilli dünyaya yeni gelen kızı ile dans ettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede binlerce görüntülenme alan video izleyenleri gülümsetti.

Necip Memilli ve Didem Dayıcıoğlu çiftinin kızları Ocak 2020’de dünyaya gelmişti. Kızları Asya’yı kucaklarına alan çiftin bebekleri ile yaptıkları paylaşımlar merak edilirken Memilli’nin kızı ile dansı gülümsetti. ‘Ah sen deli kız, Pazar neşem’ notu ile videoyu paylaşan Memilli’ye ünlü isimlerden tebrikler yağdı.