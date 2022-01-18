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Çukur Şahran (Sarp Akkaya) kimdir?

Çukur dizisinde Şahran karakterin canlandıracak olan Sarp Akkaya'nın kim olduğu oldukça merak edildi. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya kimdir, nerede doğmuştur? Sarp Akkaya kaç yaşındadır? İşte detaylar...

18 Ocak 2022 Salı 13:19
Çukur Şahran (Sarp Akkaya) kimdir?
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Çukur dizisinde Amca Koçovalı son zamanda iyice kötü duruma düşmüştü. Karaca ve Celasun’un ölümlerinin arkasında amca Koçovalı’nın olduğunun öğrenilmesinin ardından Amca Koçovalı’yı sonunu getirmek için Koçovalı kardeşler bir araya gelerek ve harekete geçmişti.

Çukur Şahran kimdir?

Şahran amca Cumaali Koçaovalı'nın en güvendiği kişidir. Bilindiği üzere Cumaali Koçovalı’da Çukur’a Afganistan’dan gelmişti. Şahran da Amca Cumaali Koçovalı’nın Afhanistanda ki illegal işlerini devrettiği ve çok güvendiği adamıdır. Amca Cumaali Koçovalı Çukur’da sıkışınca ölmemek amacıyla Şahran’dan destek isteyecek. Şahran ise artık o güçlü bir konuma gemiştirki Amca Cumaali Koçovalı’nın bile durduramayacacağı bir hale bürünmüştür.

Çukur Şahran gerçekte kim?

Çukur’da çok yakında Amca Cumaali Koçovalı belası sona erecek ancak amcanın güçlendirdiği Şahran belası meydana çıkacak. Korkusuz ve saldırgan bir tip olan Şahran çoluk çocuk demeden bütün insanları katleden kahpece saldırılar planlayan ve Amca Cumaali Koçovalı’nın varisi olduğunu iddia ederek Çukur’u ele geçirmeye çalışan bir kişidir.

Sarp Akkaya son zamanlarda final yapan dizilerin bir çoğunda finalde kötü karakterler ile dahil olan ve dizilerde farkını ortaya koyan usta bir oyuncudur. Söz dizisinde finale yakın Kasap Dragon Ratković karakteri ile dizide yer alan ve fark yaratan Sarp Akkaya son 5 sezona damga vurmuş Çukur dizisinde de Şahran karakteri ile fark yaratmayı amaçlıyor.

Sarp Akkaya kimdir?

13 Mayıs 1980 yılında doğan oyuncu Akkaya 41 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Sarp Akkaya Ezel dizisinde canlandrıdığı Tevfik karakteri ile bilinmektedir. Suskunlar Paramparça ve Evli ve Öfkeli gibi yapımlarda yer alan Sarp Akkaya son olarak Netflix’in Beni Çok Sev filminde rol almıştır. Sarp Akkaya 1.76 boyunda ve 71 kg’dır. Sarp Akkaya, Sinem Yalçınkaya ile 3 senelik evlidir.


Son Güncelleme: 18.01.2022 13:19
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Anahtar Kelimeler:
ŞahranÇukur
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