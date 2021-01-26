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Çukur dizisinden ayrılan Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor

Son olarak Çukur dizisinde Nehir karakteriyle gördüğümüz Hande Subaş, Gain'de yayınlanacak yeni dizide yer alacak.

26 Ocak 2021 Salı 22:00
Çukur dizisinden ayrılan Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor
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Çukur dizisine geçtiğimiz günlerde veda eden Hazal Subaşı yeni dizi projesi ile seyirciyle buluşacak. Subaşı, dijital platform Gain’de yayınlanacak olan ‘Bizi Ayıran Çizgi’ dizisinde başrol olarak yer alacak.

Şubat ayında çekimler başlayacak

Hande Subaşı’nın dizideki partneri Ozan Dolunay olacak. İki kişilik aşk dizisi olan ‘Bizi Ayıran Çizgi’ de senaryo Tolga Afşin Kaya tarafından kaleme alınacak. 15 dakikayla 20 dakika arasında olacak dizi toplam beş halinde olacak. Dizinin çekimlerine Şubat ayı içerisinde başlanacak.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Hande SubaşıGainBizi Ayıran çizgiÇukur
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