Çukur dizisinden ayrılan Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor

Çukur dizisine geçtiğimiz günlerde veda eden Hazal Subaşı yeni dizi projesi ile seyirciyle buluşacak. Subaşı, dijital platform Gain’de yayınlanacak olan ‘Bizi Ayıran Çizgi’ dizisinde başrol olarak yer alacak.

Şubat ayında çekimler başlayacak

’nın dizideki partneri Ozan Dolunay olacak. İki kişilik aşk dizisi olan ‘Bizi Ayıran Çizgi’ de senaryo Tolga Afşin Kaya tarafından kaleme alınacak. 15 dakikayla 20 dakika arasında olacak dizi toplam beş halinde olacak. Dizinin çekimlerine Şubat ayı içerisinde başlanacak.