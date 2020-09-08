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Çukur dizisinde Koronavirüs vakası

Yeni sezonuna başlayan Çukur dizisinden üzücü bir haber geldi. Dizinin başrollerinden Kubilay Aka'nın Koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

08 Eylül 2020 Salı 18:11
Çukur dizisinde Koronavirüs vakası
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Çukur dizisi geçtiğimiz günlerde 4. Sezonuyla Show TV’de başladı. Yeni sezon ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan diziden üzücü bir haber geldi. Çukur dizisinin başarılı oyuncularından olan Kubilay Aka’nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.


Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından olan Kubilay Aka Çukur’un yanı sıra Netflix’in Aşk 101 dizisinde de rol almıştı. Aka’nın Covid- 19’a yakalanmasının ardından Aşk 101’deki rol arkadaşlarından Alina Boz’un da Koronavirüse yakalandığı aktarıldı. Alina Boz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Covid – 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çukur izleyicilerinin en sevdiği oyunculardan olan Kubilay Aka’nın testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yarattı. Aka sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sıkıntı yok” ifadelerine yer verdi. Aka’nın Çukur’daki karakterine neler olacağı ise merakla bekleniyor. Dizinin yapımcısı Ay Yapım’dan Aka’nın durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 18:11
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurKubilay Aka
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