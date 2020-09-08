Çukur dizisinde Koronavirüs vakası

Çukur dizisi geçtiğimiz günlerde 4. Sezonuyla Show TV’de başladı. Yeni sezon ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan diziden üzücü bir haber geldi. Çukur dizisinin başarılı oyuncularından olan Kubilay Aka’nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Çukur izleyicilerinin en sevdiği oyunculardan olan Kubilay Aka’nın testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yarattı. Aka sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sıkıntı yok” ifadelerine yer verdi. Aka’nın Çukur’daki karakterine neler olacağı ise merakla bekleniyor. Dizinin yapımcısı Ay Yapım’dan Aka’nın durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 08.09.2020 18:11