Çukur Aliço kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı? Çukur Aliço’nun yeni hali şaşkına çevirdi

2017 yılında yayınlanmaya başlayıp büyük bir hayran kitlesi elde eden Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu kilo verdi. Geçtiğimiz yaz aylarında kilo alması nedeniyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu’nun şu anki hali görenleri şaşırtıyor. Oyuncu nasıl kilo verdiğinden bahsetti.

Yaz aylarında kilo alması üzerine Rıza Kocaoğlu kendini çok sıkı bir diyete soktu. Diyetin mucizeleri gözle rahatlıkla görülebilir derecede. Kocaoğlu diyetini detoks ve su ile yaptığını açıkladı. Su diyetini kullanarak on beş günde 9 kilo verdiğini iddia eden Rıza Kocaoğlu 2 hafta boyunca su ve kahve ile beslendiğini dile getirdi. Eski haline kıyasla oyuncu oldukça kilo vermiş gibi gözüküyor.