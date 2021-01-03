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Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçisiyle rekor kırdı!

Juventus takımının yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, Instagram'da 250 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

03 Ocak 2021 Pazar 19:24
Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçisiyle rekor kırdı!
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Juventus takımının yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, gollerinin yanı sıra intenet aleminde de rekora koşuyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan futbolcu, 250 milyondan fazla takipçiye ulaşan ilk isim oldu. Ronaldo’nun ezeli rakibi Lionel Messi ise 174.5 milyon takipçiye sahip.

Instagram’da en çok takipçisi olan isim oldu!

35 yaşındaki futbolcu, Instagram’da 250 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medyada bir ilki gerçekleştiren golcü, adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Instagram’ın kendi hesabı ise 380 milyon takipçiye sahip.

Ronaldo'yu takipçi sayısıyla Ariana Grande ve Swayne Johnson takip ediyor. 



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoİnstagramTakipçi
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