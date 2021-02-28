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Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu Selin Yeninci'nin durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi Bir Zamanlar Çukurova’da Saniye karakteriyle izlediğimiz güzel oyuncu Selin Yeninci’den üzen haber geldi. Covid-19 salgınında virüse yakalananlardan biri olan Yenici’nin durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı!

28 Şubat 2021 Pazar 23:14
Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu Selin Yeninci'nin durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı
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ATV’nin en sevilen dizilerinden olan ve izleyicilerin heyecanla izlediği dizi Bir Zamanlar Çukurova’da endişeli günler yaşanıyor. Saniye karakteriyle ekranlara gelen Saniye Yeninci yapılan testin ardından koronavirüse yakalandığını öğrendi.

 

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Yapılan testin ardından evde dinlenmeye çekilen güzel oyuncu’nun durumu kısa süre içerisinde ağırlaştı. Yoğun bakıma kaldırılan oyuncunun çok endişeli bir şekilde güzel haberlerin gelmesini bekliyor. Ancak Yeninci’den henüz bir haber gelmemiştir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
Selin YeninciKoronavirüsBir Zamanlar Çukurova
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