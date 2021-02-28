Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu Selin Yeninci'nin durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı

ATV’nin en sevilen dizilerinden olan ve izleyicilerin heyecanla izlediği dizi Bir Zamanlar Çukurova’da endişeli günler yaşanıyor. Saniye karakteriyle ekranlara gelen Saniye Yeninci yapılan testin ardından koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Evde yapılan tedavi işe yaramadı

Yapılan testin ardından evde dinlenmeye çekilen güzel oyuncu’nun durumu kısa süre içerisinde ağırlaştı. Yoğun bakıma kaldırılan oyuncunun çok endişeli bir şekilde güzel haberlerin gelmesini bekliyor. Ancak Yeninci’den henüz bir haber gelmemiştir.