Coşkun Sabah’tan şaşırtan itiraf! “Bekarlık bana göre değil, evlenmek istiyorum.”

14 Ocak 2021 Perşembe 21:22
Türk Sanat Müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah
yeni çıkardığı ‘Gönlümün Kıymetlisi
’ şarkısının klibini tamamlandı. Klip çekimi ardından magazin muhabirlerinin sorularına yanıt veren ünlü sanatçı itiraflarda bulundu. Kendi başına yaşayan evinde yalnız kaldığı için birçok şarkı sözü yazan ve şarkı üreten Sabah: "Bekarlık bana göre değilmiş. Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.
Son Güncelleme: 14.01.2021 21:22
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