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Coşkun Sabah’tan şaşırtan itiraf! “Bekarlık bana göre değil, evlenmek istiyorum.”

Yeni şarkısı ile gündeme gelen ünlü sanatçı Coşkun Sabah itirafta bulundu. İtirafları ile herkesi şaşırtan sanatçı evlenmek istediğini açıkladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 21:22
Coşkun Sabah’tan şaşırtan itiraf! “Bekarlık bana göre değil, evlenmek istiyorum.”
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Türk Sanat Müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah yeni çıkardığı ‘Gönlümün Kıymetlisi’ şarkısının klibini tamamlandı.  Klip çekimi ardından magazin muhabirlerinin sorularına yanıt veren ünlü sanatçı itiraflarda bulundu. Kendi başına yaşayan evinde yalnız kaldığı için birçok şarkı sözü yazan ve şarkı üreten Sabah: "Bekarlık bana göre değilmiş. Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
Coşkun SabahGönlümün Kıymetlisi
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