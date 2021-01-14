Coşkun Sabah’tan şaşırtan itiraf! “Bekarlık bana göre değil, evlenmek istiyorum.”

Türk Sanat Müziğinin usta sanatçısıyeni çıkardığı ‘’ şarkısının klibini tamamlandı. Klip çekimi ardından magazin muhabirlerinin sorularına yanıt veren ünlü sanatçı itiraflarda bulundu. Kendi başına yaşayan evinde yalnız kaldığı için birçok şarkı sözü yazan ve şarkı üreten Sabah: "Bekarlık bana göre değilmiş. Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.