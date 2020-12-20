Coşkun Sabah kızı ile arasını bozan bikinili fotoğrafları hakkında konuştu

Posta gazetesine konuşan sanatçı Coşkun Sabah merak edilen soruları yanıtladı. Sabah ayrıca pek çok iddialı açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bir programa katıldığını söyleyen Coşkun Sabah, programda kendisine eski bir gazete haberi sorulduğunu, haberde Hülya Avşar’ın kendisini Tanju Çolak’la aldatmasının doğru olduğunu ama geçmişte kalmış bir olayı kendi tekrar gündeme getirmediğini açıkladı.

Olay nedeniyle suçlandığını ama 32 yıl önce kapanmış bir defteri kendi açmadığını da açıklayan Sabah, kızıyla küslüğüne neden olan olayı da açıkladı. Kızının sosyal medyada paylaştığı bikinili pozların haber sitelerinde paylaşılmasından rahatsız olan Sabah, kendisinin Diyarbakırlı olduğunu ve kendisine ters bir durum olduğunu ekledi.

İntenette her tür insan olduğunu söyleyen insanların telefonundan kendi kızının bikinili fotoğraflarına bakmasına müsaade etmediğini ekledi.