Coşkun Sabah ile Hülya Avşar arasında bir zamanlar yaşanan aşkın detayları magazine bomba gibi düştü!

Bir zamanların en bomba aşkı Coşkun Sabah-Hülya Avşar yeniden gündeme geldi. Coşkun Sabah, Uçankuş programına yapmış olduğu açıklamada, bir süredir ilişkisi olduğu Hülya Avşar ile ilgili soruları yanıtladı. Sabah: "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerine yer verdir.

Günlerce Ağladı

Sunucunun kendisine yönelttiği "Kesin doğru mu?" Sorusu üzerine Sabah, "Evet, evet Tanju Çolak'tı" dedi. Yıllar önce bu konuda açıklamalarda bulunan gazeteci Bilal Özcan, “Coşkun Hülya'ya ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamı ile aşk yaşıyor diye haberi okuduktan sonra ”Coşkun yere yığıldı. Günlerce ve gecelerce ağladı. Coşkun Sabah, ordudayken böyle bir şey yaşamıştı. Çok ezilmiş hissetti. Ben onu hep teselli ediyordum" şeklinde konuşmuştu.