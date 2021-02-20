Corinne Olympios Miami tatilinde görüntülendi

Karantina dönemi sebeybiyle çekimlere ara veren ünlü oyuncu Corinne Olympios bir ünlünün uğrak yeri olan Miami'de görüntülendi.
29 yaşındaki başarılı oyuncu kardeşi ve yakın dostlarıyla birlikte havuz başında keyif yaparken objektiflere takıldı.
Giydiği yeşil renkli bikinisiyle dikkatleri ve beğenileri toplayan Corinne Olympios, bütün gününü Şezlongda keyif yaparak geçirdi.
Kız kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkaran güzel oyuncunun gün boyunca keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.
İşte ünlü oyuncu Corinne Olympios'ın Miami kaçamağı tatilinden çok özel görüntüler
Son Güncelleme: 20.02.2021 21:05