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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep'i son haliyle şaşırttı

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi skeç programıyla adını duyuran Zeynep Koçak stil değişikliğine gitti. Güzel oyuncu yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı. Koçak’ın yeni tarzını gören kullanıcılar gözlerine inanamadı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:11
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep'i son haliyle şaşırttı
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Yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not alan ve çok sevilen Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan Zeynep Koçak’ın son halini görenler şaşkına döndü. Sevilen komedi skeç programında Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak başta olmak üzere birçok başarılı isimler yer almıştı.  

Bu isimlerden biri olan Zeynep Koçak saçlarını kıvırcık yapıp rengini değiştirdi. Koçak yeni stiline sosyal medyada paylaştı. Koçak’ın paylaşımının ardından kullanıcılar gözlerine inanamadı.




Son Güncelleme: 14.09.2020 18:11
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep KoçakÇGHB
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