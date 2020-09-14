Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep'i son haliyle şaşırttı

Yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not alan ve çok sevilen Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan Zeynep Koçak’ın son halini görenler şaşkına döndü. Sevilen komedi skeç programında Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak başta olmak üzere birçok başarılı isimler yer almıştı.

Bu isimlerden biri olan Zeynep Koçak saçlarını kıvırcık yapıp rengini değiştirdi. Koçak yeni stiline sosyal medyada paylaştı. Koçak’ın paylaşımının ardından kullanıcılar gözlerine inanamadı.