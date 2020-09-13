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Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak'ın son hali herkesi şaşırttı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı oyuncusu Zeynep Koçak'ın yıllar içerisinde değişimi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncunun eski halinden eser kalmadı.

13 Eylül 2020 Pazar 19:41
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak'ın son hali herkesi şaşırttı
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ünlenen Zeynep Koçak’ın yıllar içerisindeki değişimi herkesi şoke etti. Bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Koçak, ilişkilerini sonlandırdıktan sonra uzun bir süre magazin gündeminden uzak kalmıştı. Dizi ve filmlerde rol alan güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.


Son hali herkesi şoke etti!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında oyunculuk yaparken oldukça zayıf olan Zeynep Koçak, yıllar içerisinde kilo alarak farklı bir görünüme kavuştu. 20 kilo alan Koçak, yıllardır vazgeçemediği sarı saçlarını da koyu renge boyattı.



Son Güncelleme: 13.09.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep KoçakBKM
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