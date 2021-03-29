İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı

Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2, her Pazar ekranlara gelmektedir. Bu haftadaki bölümlerde altyapıdan Arif Güloğlu skeçlerde yer almadı. Yakışıklı oyuncunun sevenleri durumu merak etti.Bir iddiaya göre Arif Güloğlu'nun hasta olduğu aktarıldı. İşte Arif Güloğlu ile ilgili gelişmeler...

29 Mart 2021 Pazartesi 21:08
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Takip Et:

Bir iddiaya göre Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ de bulunan Arif Güloğlu ,bu haftaki yeni bölümde oynamadı. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncunun lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Mart ayında yaşadığı bir sorun nedeniyle rahatsızlandığı ve hemen hastane’de ameliyat altına girdiği aktarıldı. Sigarayı bırakması doktor tarafından şiddetle söylendi. Yapılacak tetkiklere göre lenf kanseri olup olmadığı açıklanacağı bildirildi .

Yakışıklı oyuncu ailesinin yanında sonucun çıkmasını bekliyor. Programdaki bir sürü kişi Arifoğlu’na moral verdikleri aktarılmıştır.

Arif Güloğlu’nun hayatı

Arif Güloğlu 18 Eylül 1997 senesinde Ankara’da doğdu. Yakışıklı oyuncu 1.73 boylarında ve 69 kilodur. Güloğlu’nun burcu başaktır. Ankara’da olduğu sıralarda tiyatro çalışmalarında yer almıştır. Daha sonra bu çalışmalara İstanbul’da devam etmiştir. Eğitim hayatına da İstanbul’da devam etmiştir. Hayali olan oyunculuk için büyük çaba sarf etmiştir. 2018 senesinde Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna dahil olmuş ve halen orada devam etmektedir.

Altyapının hazırladığı tüm skeçlerde hemen hemen yer almış ve seyirciler tarafından en beğenilen oyunculardan biri olmuştur.

Lenf kanseri hakkında bilgiler

Lenf bezleri ,enfeksiyon ve hastalıklara karşı direncimizi güçlendiren bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biridir. Enfeksiyon durumlarında lenf bezleri büyümektedir.

Hastalık bittiğinde ise bezler eskine haline gelmektedir. Lenfoma gerçekleştiğinde ise lenfositler bozularak çoğalmaktadır ve bu da anormal hücrelerin çoğalmasına neden olmaktadır.

Lenfomanın hangi tür olduğu yapılan incelemeler sonrasında belli olur.



Son Güncelleme: 29.03.2021 21:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2Arif Güloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik nereli, evli mi?
Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik nereli, evli mi?
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?

Popüler Haberler

Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka neden Çukurdan ayrıldı?
THY uçak bileti nasıl iptal edilir?
Spor Toto kaç bilen kazanır, Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilen kaç para alır?
Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açılıyor? Xiaomi Türkiye fabrika adresi
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Çukur Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı, boyu, sevgilisi
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay doğum tarihi
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır nerelidir?
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2021 AGİ kimlere verilir?
TV8 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm yayınlanacak? TRT Uyanış: Büyük Selçuklu final tarihi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri kimdir?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas (Osman Sonant) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.