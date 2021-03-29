Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı

Bir iddiaya göre Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ de bulunan Arif Güloğlu ,bu haftaki yeni bölümde oynamadı. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncunun lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Mart ayında yaşadığı bir sorun nedeniyle rahatsızlandığı ve hemen hastane’de ameliyat altına girdiği aktarıldı. Sigarayı bırakması doktor tarafından şiddetle söylendi. Yapılacak tetkiklere göre lenf kanseri olup olmadığı açıklanacağı bildirildi .

Yakışıklı oyuncu ailesinin yanında sonucun çıkmasını bekliyor. Programdaki bir sürü kişi Arifoğlu’na moral verdikleri aktarılmıştır.

Arif Güloğlu’nun hayatı

Arif Güloğlu 18 Eylül 1997 senesinde Ankara’da doğdu. Yakışıklı oyuncu 1.73 boylarında ve 69 kilodur. Güloğlu’nun burcu başaktır. Ankara’da olduğu sıralarda tiyatro çalışmalarında yer almıştır. Daha sonra bu çalışmalara İstanbul’da devam etmiştir. Eğitim hayatına da İstanbul’da devam etmiştir. Hayali olan oyunculuk için büyük çaba sarf etmiştir. 2018 senesinde Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna dahil olmuş ve halen orada devam etmektedir.

Altyapının hazırladığı tüm skeçlerde hemen hemen yer almış ve seyirciler tarafından en beğenilen oyunculardan biri olmuştur.

Lenf kanseri hakkında bilgiler

Lenf bezleri ,enfeksiyon ve hastalıklara karşı direncimizi güçlendiren bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biridir. Enfeksiyon durumlarında lenf bezleri büyümektedir.

Hastalık bittiğinde ise bezler eskine haline gelmektedir. Lenfoma gerçekleştiğinde ise lenfositler bozularak çoğalmaktadır ve bu da anormal hücrelerin çoğalmasına neden olmaktadır.

Lenfomanın hangi tür olduğu yapılan incelemeler sonrasında belli olur.