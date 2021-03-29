İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?

Ekranların sevilen güldürü programlarının başında gelen Çok Güzel Hareketler 2 hız kesmeden devam ederken bir üzücü haber geldi. BKM Mutfak'ın sevilen oyuncusu Arif Güloğlu'na ne oldu? İşte detaylar.

29 Mart 2021 Pazartesi 21:45
Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

BKM mutfak tarafından yapılan açıklamaya göre Çok Güzel Hareketler oyuncularından Arif Güloğlu kanser hastalığına yakalandı. Bu haber BKM mutfak sevenlerinde adeta şok etkisi yaratırken yapılan açıklamada oyuncunun Lenfoma teşhisi konulduğuna ve tedavisine hemen başlanıldığına değinildi. Tedavi olumlu yönde devam ediyor.

ARİF GÜLOĞLU HAYATI 

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 senesinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Başak burcu olan oyuncu Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birden fazla rol üstlenerek mesleğine devam etti. Daha sonra İstanbuul'a taşınan oyuncu burda da tiytaroya devam etti. İstanbul'a yerleştiğinde henüz 19 yaşında idi.  2018 senesinde Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu. 

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna ‘çırak’ olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 29.03.2021 21:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arif GüloğluBKMçok Güzel Hareketler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik nereli, evli mi?
Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik nereli, evli mi?
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Popüler Haberler

Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?
ATV Maraşlı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Yasak Elma Hasan Ali ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Erdal Özyağcılar neden ayrılıyor?
Atv Maraşlı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
TV'de 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka neden Çukurdan ayrıldı?
THY uçak bileti nasıl iptal edilir?
Spor Toto kaç bilen kazanır, Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilen kaç para alır?
Uyanış: Büyük Selçuklu 22 Mart 2021 Pazartesi var mı, yok mu? Trt 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakteri kimdir? Aytek Şayan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Kanal D Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
SSK'lı, EYT'li, Bağkur'lu, emekli olamayan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor!
Maraşlı dizisi Aziz Türel karakteri kimdir? Kerem Atabeyoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Yasak Elma dizisi Sıtkı karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Pamukçu kimdir?
Çukur dizisinin Cennet'i Aylin Engör'ün hayat hikayesi!
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis İşiten kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
ATV yeni dizisi Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı çekim mekanları belli oldu
Maraşlı dizisinde Necati karakterine Serhat Kılıç hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.