Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?

BKM mutfak tarafından yapılan açıklamaya göre Çok Güzel Hareketler oyuncularından Arif Güloğlu kanser hastalığına yakalandı. Bu haber BKM mutfak sevenlerinde adeta şok etkisi yaratırken yapılan açıklamada oyuncunun Lenfoma teşhisi konulduğuna ve tedavisine hemen başlanıldığına değinildi. Tedavi olumlu yönde devam ediyor.

ARİF GÜLOĞLU HAYATI

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 senesinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Başak burcu olan oyuncu Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birden fazla rol üstlenerek mesleğine devam etti. Daha sonra İstanbuul'a taşınan oyuncu burda da tiytaroya devam etti. İstanbul'a yerleştiğinde henüz 19 yaşında idi. 2018 senesinde Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna ‘çırak’ olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.