Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?

BKM mutfak tarafından yapılan açıklamaya göre Çok Güzel Hareketler oyuncularından Arif Güloğlu kanser hastalığına yakalandı. Bu haber BKM mutfak sevenlerinde adeta şok etkisi yaratırken yapılan açıklamada oyuncunun Lenfoma teşhisi konulduğuna ve tedavisine hemen başlanıldığına değinildi. Tedavi olumlu yönde devam ediyor.
ARİF GÜLOĞLU HAYATI
Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna ‘çırak’ olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Son Güncelleme: 29.03.2021 21:45