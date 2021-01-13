Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su kimdir? Hayal Kahraman hakkında bilgiler

Magazin gündeminde ve sosyal medyada sık sık gündem olan Hayal Kahraman yine gündem oldu. Çocuklar Duymasın adlı dizide Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman hakkına bilgiler merak ediliyor.
Hayal Kahraman Tatari kimdir?
2010 yılında İpsiz Recep dizisindeki rol arkadaşı Murat Kahraman ile dünya evinde giren oyuncu yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Çocuklar Duymasın adlı dizide Duygu karakterini canlandırdı. Bu dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu son günlerde sık sık gündem oluyor.
Son Güncelleme: 13.01.2021 17:46