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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su kimdir? Hayal Kahraman hakkında bilgiler

Bir dönemin en sevilen aile dizilerinden Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Kahraman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Kullanıcılar Hayal Kahraman kimdir sorusunu araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:46
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su kimdir? Hayal Kahraman hakkında bilgiler
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Magazin gündeminde ve sosyal medyada sık sık gündem olan Hayal Kahraman yine gündem oldu. Çocuklar Duymasın adlı dizide Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman hakkına bilgiler merak ediliyor.

Hayal Kahraman Tatari kimdir?

7 Nisan 1985 yılında dünyaya gelen Hayal Kahraman Tatari Çocuklar Duymasın adlı dizideki Duygu rolüyle adını duyurmuştur. 35 yaşındaki oyuncu 2008 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Kadir İnanır’ın rol aldığı İpsiz Recep dizisiyle ekranlarda yer almış ve ardından 2009 yılında İstanbul’da Aşık Oldum dizisinde rol almıştır.

2010 yılında İpsiz Recep dizisindeki rol arkadaşı Murat Kahraman ile dünya evinde giren oyuncu yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Çocuklar Duymasın adlı dizide Duygu karakterini canlandırdı. Bu dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu son günlerde sık sık gündem oluyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınDuyguHayal Kahraman
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