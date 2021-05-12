Çocuklar Duymasın dizisinin fıs fıs İsmail'inden üzen haber

2000’li yılların sevilen dizisindeki ‘Fıs Fıs İsmail’ rolüyle tanınan Süleyman Yağcı, bugün özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Ünlü oyuncunun kalbinin stres nedeniyle zarar gördüğü ve acil ameliyata alındığı belirtildi.

‘’Kalbimin çok büyük darbeler aldığını söylediler’’

Ameliyata alınmadan önce sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Süleyman Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen stres nedeniyle kalbinin büyük darbeler aldığını söylerken, herkesin stresten uzak durmasını tavsiye etti. Duaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yağcı, yanında olan dostlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

‘’Bayrama çıkarsak ne mutlu’’

Ramazan Bayramı için iyi dileklerini ileten Yağcı, ‘’Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun, çıkamazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz’’ dedi.