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Claudia Romani'nin havuz pozları çok konuşuldu

38 yaşındaki İtalyan model Claudia Romani tatilin keyfini bir çok ünlü gibi Miami'de geçiyor.Ünlü modelin tatilini geçirdiği otelde havuz başında verdiği pozlar çok konuşuldu.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:36
Claudia Romani'nin havuz pozları çok konuşuldu
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İtalyan kadın hakem ve aynı zamanda model olan Claudia Romani podyumlarda olduğu kadar sanal alemde verdiği pozlar ve yaptığı paylaşımlar ile epey konuşuluyor.

Romani bir galatasaray formasıyla verdiği pozlar sayesinde ülkemizde epey bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Güzel model şu sıralar tatilin keyfini gözlerden uzak bir şekilde geçirirken takipçilerinide ihmal etmiyor.

Son olarak ünlülerin uğrak yeri olan Miami Beach'te görüntülenen güzel model Romani, yine yapacağını yaptı ve havuz başında takipçilerine paylaştığı pozlar ile epeyce konuşuldu.


İşte ünlü model Claudia Romani'nin havuz başın altın rengi farklı bikinisi ile verdiği çok konuşulan o pozları

 

 



Son Güncelleme: 21.08.2020 09:36
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Claudia Romani
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