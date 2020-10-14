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Claudia Romani sahilde bikinisiyle nefesleri kesti

38 yaşındaki İtalyan model Claudia Romani sahilde kendisine küçük gelen bikinisi ile verdiği pozlarıyla nefesleri kesti.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:22
Claudia Romani sahilde bikinisiyle nefesleri kesti
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Aslen İtalyan olan Amerikalı model Claudia Romani yine bikinili pozlarıyla gündeme geldi. 

Güzel model ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakemlik mesleği ve İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gün güzel havanın tadını miami sahillerinde çıkaran model Romani paparazzilere yakalandı.

Fit ve seksi vücut hatlarıyla bilinen ünlü model objektifleri görünce, kendisine küçük gelen bikinisiyle birlikte poz verdi.

Verdiği pozlar ile nefesleri kesen Claudia Romani'ni keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.


Bir süre sahilde yürüyüş yapan model Romani , daha sonra kızgın kumlara uzanarak güneşlendi.

Öte yandan Claudia Romani sanal aleminde aranan yüzlerinden birisi ve ünlü modelik ınstagramda yaklaşık 1,4 milyon takipçisi bulunuyor.

İişte ünlü modelin miami sahillerinde kendisine küçük gelen bikinisiyle verdiği o iddialı pozlar 

 

 

 

  



Son Güncelleme: 14.10.2020 12:22
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Anahtar Kelimeler:
Claudia RomaniClaudia Romani Bikinili Pozlar
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