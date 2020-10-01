Claudia Romani miami sahillerinde esti!

Miami sahillerinin tanınan simalarından olan 38 yaşındaki İtalyan model Claudia Romani bu sefer tuttuğu basketbol takımının formasıyla görüntülenti.

Sık sık NBA maçlarını takip eden ve takımlalar ilgili paylaşımlarda yapan ünlü model Romani bu sefer hafta sonu oynanacak olan maçta tuttuğu takımın formasıyla iddialı pozlar verdi.

Cesur paylaşımlar yapan Romani'ni bir ara giydiği formasını üzeriden çıkardı verdiği poz ile dikkatleri üzerine çekti.

Sanal alemdede sık sık bu şekilde cesur pozlar veren ünlü model Romani, instagramda 1,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

İşte yaz tatili boyunca Claudia Romani'nin her fırsatta gittiği miami sahillerinde estiği o özel ve iddialı pozlar