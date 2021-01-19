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Claudia Fijal arabasını bikiniyle yıkadı!

Ünlü fitness modeli Claudia Fijal yaptıklarıyla ve giydiği kıyafetler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü model son olarak yeni aldığı otomobilini bikinisiyle yıkarken görüntülendi.

19 Ocak 2021 Salı 23:56
Claudia Fijal arabasını bikiniyle yıkadı!
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ABD'li ünlü model Claudia Fijal olaylı görüntüler vermeye devam ediyor. Başarılı model podyumlarda boy gösterdiği kadar güzel ve etkileyici fiziğiyle reklam filmlerinde de boy gösteriyor.

Zaman zaman giydiği kıyafetler ve verdiği cesur pozlar ile gündeme gelen güzel model bu seferde bikinsiyle görüntülendi.

Yeni aldığı son model spor otomobilini evinin önüne çeken Claudia Fijal, aracını yıkarken görüntülendi.

Güzel model Claudia Fijal'ın arabasını yıkarken üzerine giydiği pembe bikinisi ile verdiği görüntü en az arabası kadar dikkat çekti.

Ancak güzel yıldız komşularının bu dikkatli bakışlarına aldırış etmeden eline aldığı bez ile son model arabasını sildi.

Claudia Fijal arabasını silerken verdiği pozlar ise yürekleri hoplatan cinstendi. 

İşte Claudia Fijal'in aracını yıkarken, çevredekilere aldırış etmeden verdiği o pozlar 

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
Claudia FijalClaudia Fijal Bikinilli
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