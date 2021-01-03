'Çirkin erkekleri beğeniyorum' diyen Yasmin Erbil, söylediğine pişman oldu!

Mehmet Ali Erbil'in 1995 yılında doğan kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak çirkin erkekleri beğendiğini açıklayan Erbil, sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşarak ‘Ben çirkinim diye dm kutumu doldurmayın arkadaşlar’ dedi.

‘’Ben çirkinim diye mesaj kutumu doldurmayın’’

Güzelliği ile dikkat çeken Yasmin Erbil, bir dergiye verdiği röportajda çirkin erkekleri beğendiğini söylemişti. Kapak kızı olan Erbil’in bu açıklaması, derginin kapağında da yer alınca olanlar oldu.

Yasmin Erbil’in bu açıklamasından sonra mesaj kutusuna yüzlerce erkeği mesaj atarak ‘Ben çirkinim’ dediği öğrenildi. Erbil, bu mesajlardan birini sosyal medya hesabından takipçilerinegöstererek ‘Ben çirkinim diye dm kutumu doldurmayın’ notunu ekledi.