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Çıplak Fotoğraflarını Paylaşan Bella Thorne Porno Film Yönetecek

Hackerlar tarafından tehdit edildikten kısa bir süre sonra çıplak fotoğraflarını paylaşan Bella Thorne porno film yönetme kararı aldı. Thorne, ''Bu tarz filmler izleyerek kendilerini daha iyi hissettikleri için rahatsızlık duymalarını sağlayamazsınız" diye konuştu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
Çıplak Fotoğraflarını Paylaşan Bella Thorne Porno Film Yönetecek
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Bir süre önce hackerler tarafından tehdit edildikten sonra çıplak fotoğraflarını paylaşan ve uzunca bir süre isminden söz ettirmeyi başaran Bella Thone yönetmen koltuğuna oturmaya karar verdi. 11-15 Eylül tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek film festivalinde görücüye çıkarmayı planladığı film hakkında konuşan Thone; film yapma konusunda kendisine ilham veren temel şeyin bir erkek ve kadın arasındaki egemenlik kavgasının olduğunu belirtti.

Cinsel senaryo dışında bu konuda ne kadar alakalı olduğunu düşündüğünü kaydeden Thone, ‘’ Pono’nun rahatsız olduğunu düşünüyorsanız bu konuda üzgünüm, ancak diğer insanların bu tarz filmler izleyerek kendilerini daha iyi hissettikleri için rahatsızlık duymalarını sağlayamazsınız"  diye tamamladı.



Son Güncelleme: 15.08.2019 16:09
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