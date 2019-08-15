Çıplak Fotoğraflarını Paylaşan Bella Thorne Porno Film Yönetecek

Bir süre önce hackerler tarafından tehdit edildikten sonra çıplak fotoğraflarını paylaşan ve uzunca bir süre isminden söz ettirmeyi başaran Bella Thone yönetmen koltuğuna oturmaya karar verdi. 11-15 Eylül tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek film festivalinde görücüye çıkarmayı planladığı film hakkında konuşan Thone; film yapma konusunda kendisine ilham veren temel şeyin bir erkek ve kadın arasındaki egemenlik kavgasının olduğunu belirtti.

Cinsel senaryo dışında bu konuda ne kadar alakalı olduğunu düşündüğünü kaydeden Thone, ‘’ Pono’nun rahatsız olduğunu düşünüyorsanız bu konuda üzgünüm, ancak diğer insanların bu tarz filmler izleyerek kendilerini daha iyi hissettikleri için rahatsızlık duymalarını sağlayamazsınız" diye tamamladı.