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Çıplak dizisinin başrolü Müge Bayramoğlu

Blu TV'de yayımlanan Çıplak dizisi yayından kaldırıldı. Bu haberi Cüneyt Özdemir sosyla medya hesabından duyurdu

15 Aralık 2020 Salı 14:54
Çıplak dizisinin başrolü Müge Bayramoğlu
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Blu Tv yapımı olan Çıplak dizisi yayından kaldırıldı. Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile haberi duyurdu. Bunun ardından en çok merak edilen ise dizinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu oldu.

Cüneyt Özdemir Twitter hesabından Blu Tv’nin yayımladığı bir gençlik dizisi olan Çıplak ile alakalı düşüncelerini dile getirdiği bir video paylaştı. Yaptığı paylaşıma RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i de etiketleyen Cüneyt Özdemir, etiket yapmasının sebebinin ironi olduğunu açıkladı fakat Blu Tv diziyi yayından kaldırdı.

Bu olayların üzerine dizi merak konusu oldu. Dizinin içeriğini araştıran izleyiciler en çokta başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu’nu merak etti.

 

Güzel oyuncu daha önce Aşk Zaman isimli dizi de Yavuz Bingöl’ün kızı rolünü oynamıştı. Müge Bayramoğlu, Çıplak dizisi hakkında yaptığı bir açıklama da dizinin günümüz ilişkilerini yansıttığını, ilişkilerin görünmeyen tarafını anlattığını söylemiş. Bunu yanı sıra geçen yıllarda bir röportajında, dişi bir karakter canlandırmayı istediğini sinir hastası rolünü oynamanın değişik olacağını vurgulayan oyuncu farklı karakterlerle ekrana gelmek istediğini de belirtmişti.

Söz ettiği farklı karakteri oynama şansı bulan Müge Bayramoğlu Blu TV’deki Çıplak dizisinde seks işçisi bir kadını oynadı. Dizideki rolü ile alakalı konuşan oyuncu, tabuları yıktı sözleri ile konuşulmuştu. Bunun üzerine açıklama yapan oyuncu, bahsettiği tabu yıkmanın çoğunlukla cinsellik olarak yorumlandığını ama bahsetmek istediği şeyin az bütçe ile bir set kurulması olduğunu söyledi. Sözlerine işi kabul eden oyuncuların dizi sektöründeki bir çok şeyi göze alarak tabuları yıktığını da ekledi.

 

MÜGE BAYRAMOĞLU

6 Eylül 1992 doğumlu olan oyuncu Bursa’da dünyaya gelmiştir. Üniversite’yi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarında okuyan genç oyuncu mezun olduktan sonra 2009 senesinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çalışmaya başlamıştır. Afife Jale tiyatrosunda da eğitim alan oyuncu ilk kez 2010 yılında bir projede yer almıştır. Pis Yedili dizisinde Beril karakterini canlandırmıştır.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 14:54
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BlutvÇıplakDizisiMügeBayramoğluBluTVçıplakdizisi
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