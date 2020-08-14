Çıplak antremanlarını paylaşan dövüşçü VanZant UFC'yi bırakıyor

UFC'nin tanınan kadın dövüşçülerin n popüler olanı VanZant açıkladığı karar ile hayranlarını üzdü.

Yaşanan karantinada eşi ile birlikte evinde zaman geçiren VanZant , zaman zaman yaptığı antremanları sanal alemde paylaşmış geniş hayran kitlesi oluşturmuştu.

Tanına dövüş paylaştığı çıplak antreman videoları ile sanal alemde günlerce konuşulmuştu.

VanZant yaptığı açıklamada dünya üzerinde popüler olan dövüş organizasyonlarından biri olan UFC'yi bıraktığını duyurdu.

Güzel yıldız daha sonra ise dövüşü bırakmadığını BKFC organizasyonu katılacağını söylemesi hayranlarının yüreklerine su serpti.