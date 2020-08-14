İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Çıplak antremanlarını paylaşan dövüşçü VanZant UFC'yi bırakıyor

Çıplak antremanlarını sanal alemde paylaşarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan VanZant UFC'yi bıraktığını açıkladı.

14 Ağustos 2020 Cuma 09:17
Çıplak antremanlarını paylaşan dövüşçü VanZant UFC'yi bırakıyor
Takip Et:

UFC'nin tanınan kadın dövüşçülerin n popüler olanı VanZant açıkladığı karar ile hayranlarını üzdü.

Yaşanan karantinada eşi ile birlikte evinde zaman geçiren VanZant , zaman zaman yaptığı antremanları sanal alemde paylaşmış geniş hayran kitlesi oluşturmuştu.

Tanına dövüş paylaştığı çıplak antreman videoları ile sanal alemde günlerce konuşulmuştu.


VanZant yaptığı açıklamada dünya üzerinde popüler olan dövüş organizasyonlarından biri olan UFC'yi bıraktığını duyurdu.

Güzel yıldız daha sonra ise dövüşü bırakmadığını BKFC organizasyonu katılacağını söylemesi hayranlarının yüreklerine su serpti.



Son Güncelleme: 14.08.2020 09:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VanZantVanZant UFC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Seçkin dans videosu ile TikTok'u salladı! İzlenme sayısı 8 milyarı geçti
Ece Seçkin dans videosu ile TikTok'u salladı! İzlenme sayısı 8 milyarı geçti
Ajda Pekkan'ın dudak uçuklatan fiyatlı ultra lüks villasını satışa çıkardı
Ajda Pekkan'ın dudak uçuklatan fiyatlı ultra lüks villasını satışa çıkardı
Eski eşten sosyal medya fenomenine dava! Kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor
Eski eşten sosyal medya fenomenine dava! Kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor
Şeyma Subaşı teknesinde üstsüz paylaşımı ile sanal alemi salladı
Şeyma Subaşı teknesinde üstsüz paylaşımı ile sanal alemi salladı
Tania Marie Caringi sahilde fiziğiyle göz kamaştırdı
Tania Marie Caringi sahilde fiziğiyle göz kamaştırdı
İlker Kaleli'den süpriz aşk açıklaması
İlker Kaleli'den süpriz aşk açıklaması

Popüler Haberler

2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 14 Ağustos 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2020
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz
THY başvuru şartları neler? THY personel alımına nasıl başvuru yapılır? THY personel alımı yapıyor
DHM, Lise, Önlisans ve Lisans 394 Memur Alımı
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet randevusu nasıl nerden alınır?
GİB tapu harcı ödemesi nasıl yapılır? GİB İnternetten kredi kartı ile tapu harcı ödeme
Şehir dışı seyehat izni valilikten nasıl alınır? Nereye başvurmak lazım?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihli önemli gelişme
Kara listede olanlara, kırmızı kalem yiyenlere, sicili bozuk olanlara kredi yapılandırması yapan bankalar
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı!
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
Star TV Seni Çok bekledim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.