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Cinsel organı görünen Nusret'e bir takipçisi dava açtı

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda cinsel organının görünmesiyle gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Nusret’i “halkın ahlakını bozma” suçuyla dava etti.

29 Ocak 2021 Cuma 16:44
Cinsel organı görünen Nusret'e bir takipçisi dava açtı
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında üne kavuşan ünlü kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda cinsel organı görünmüştü. Üzerinde bonozla yatağa atlarken bonozun açılması sonucu cinsel organı görünen Nusret’i bir takipçisi dava etti.

Halkın ahlakını bozma suçuyla hakkında dava açılan Nusret Gökçe konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
NusretDava
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