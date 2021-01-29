Cinsel organı görünen Nusret'e bir takipçisi dava açtı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında üne kavuşan ünlü kasapGökçe, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda cinsel organı görünmüştü. Üzerinde bonozla yatağa atlarken bonozun açılması sonucu cinsel organı görünen Nusret’i bir takipçisietti.

Halkın ahlakını bozma suçuyla hakkında dava açılan Nusret Gökçe konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.