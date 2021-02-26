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Çiçeği burnunda anne Merve Özbey, bebeğine öyle bir isim verdi ki..

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bugün akşam üzeri merakla beklediği bebeğini kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne Merve Özbey'in bebeğine verdiği isim ise hayranları tarafından çok beğenildi.

26 Şubat 2021 Cuma 22:14
Çiçeği burnunda anne Merve Özbey, bebeğine öyle bir isim verdi ki..
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İş insanı Kenan Koçak ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. Bebek beklediği müjdesi sonrası bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan güzel şarkıcı bugün muradına erdi.

Bugün saat 17.5 sıralarında kızını dünyaya getiren Merve Özbey ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken kızına verdiği isim de hayranları tarafından çok beğenildi. Çiçeği bununda taze anne Merve Özbey'in kızının doğumunu sezeryanla yaptığı belirtilirken bebeğine de Elif Özüm adını verdiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 26.02.2021 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Merve özbeyBebeğinin Ismi
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