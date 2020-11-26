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Chloe Khan 25.yaş gününde paylaştığı pozlarla sanal alemde esti

25 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu Chloe Khan doğum gününe özel sanal alemde paylaştığı video ve pozlarla esti. İşte güzel yıldızın Dubai'den paylaştığı 25.yaş gününe özel pozlar..

26 Kasım 2020 Perşembe 11:46
Chloe Khan 25.yaş gününde paylaştığı pozlarla sanal alemde esti
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İngiltere'de yayımlanan bir programla adını duyuran ve daha sonrasında gündemden düşmeyen ünlü yıldız Chloe Khan yaptıklarıyla ününe ün katmaya devam ediyor.

Televizyon dünyasında showları ve sanal alemde çektiği videolar ile geniş hayran kitlerine ulaşan Chloe Khan gittiği Dubai tatilinden paylaşıklarıyla sanal alemde adeta esti.

Tatil için Dubai sahillerini seçen ünlü yıldız, jet skiye binip verdiği gökdelenlerin önünde verdiği pozlarla sanal alemde esti.

Güzel yıldız geçtiğimiz yaz aylarında kalça estetiği için Türkiye'ye gelmiş ve bu sayede ülkemizdede epey tanınmıştı.


Dubai tatilinde keyifli olduğu gözlerden kaçmayan Chloe Khan , ayrıca 25. yaş gününüde burada kutladı ve doğum gününe özel pozlar verdi.

Chloe Khan'ın bu çok özel pozları kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 11:46
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