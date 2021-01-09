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Chloe Ferry, koleksiyonlarını kendi üzerinde tanıtmayı tercih etti

İngiltere'nin TV starı Chloe Ferry, tatil seçeneğini Dubai'den yana kullandı. Bu aralar verdiği kilolarla gündemde olan Ferry, yaptığı paylaşımlarla herkesi kendisine hayran bıraktı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:44
Chloe Ferry, koleksiyonlarını kendi üzerinde tanıtmayı tercih etti
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Geçen sene Türkiye'de göğüs ameliyatı geçiren Chloe Ferry verdiği kiloları belli etmek için attığı gönderilerle sık sık gündemde yer alıyor.

Bu seferde Dubai'de yeni çıkardığı koleksiyonunun tanıtımını yapmak için fotoğrafını paylaşan ünlü TV yıldızı, Türkiye'de yaptırdığı göğüsleri ile dikkatleri üzerinde topladı.

Fırsatını bulduğu anda seksi pozlarını paylaşan ünlü isim, kendi tasarımı olan, göğüslerini belli eden, korse belli dantel bustiyeri ile kendine hayran bırakmayı başardı.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:44
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ChloeFerryKoleksiyon
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