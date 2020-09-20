Charlize Theron'dan flaş itiraf: 5 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Charlize Theron, 5 yıldan daha uzun süredir kimseyle çıkmadığını itiraf etti. Arkadaşlarının kendisini randevuya gitme ve yeni birileriyle tanışması konusunda uyarılarda bulunduğunu söyleyen Oscar ödüllü ünlü oyuncu, yeni insanlarla tanışma fikrine de açık olduğunu belirtti.

‘’Yalnız hissetmiyorum.’’

Hayatının gerçekten iyi olduğu türde bir oyun getirebilmenin daha iyi olduğunu belirten Theron, ‘’Daha azını kabul etmeyeceğim.’’ diye konuştu.

Hayatında yalnız hissetmediğini belirten Theron, çocuk sahibi olmanın da başka bir şeyin yerini alan veya daha az ilgi duymaya neden olan bir şey olmadığını belirtti. Önceliklerin yüksek talep gerektiren yerde olduğunu düşündüğünü kaydeden Theron, ‘’Ebeveyn olmak çok fazla işi beraberinde getiriyor.’’ diye ekledi.