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Charlize Theron, bu haliyle bile tanındı

Ünlü oyuncu Charlize Theron, magazincilere yakalanmamak için önlem almıştı. Alışveriş yapan oyuncu yine de tanınmaktan kaçamadı.

26 Ocak 2021 Salı 20:27
Charlize Theron, bu haliyle bile tanındı
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Güzel oyuncu Charlize Theron, geçen gün Beverly Hills'te alışveriş yaparken kameralara yakalandı. 45 yaşındaki Theron, marketten aldığı yiyecekleri dakikalarca araca yerleştirmekle uğraştı.

 

Oscar ödüllü oyuncu siyah tayt, mavi kazak ve siyah montlar görüntülendi. Aşağı indirdiği şapkası ve siyah maskesine rağmen magazinciler tarafından tanınmaktan kurtulamadı.

 

Aldıklarını aracına yerleştirdikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Theron'un virüsten dolayı evden çok fazla dışarı çıkmamak için çok sayıda yiyecek aldığı görüntülere yansıdı. Theron'un alışveriş arabasında çiçek olduğu da görüntülendi.

 

Güzel oyuncu en son Sean Penn ile aş yaşıyordu. Ayrılıklarından sonra özel hayatını daha gizli yaşamaya başlayan Theron'un 2 tane çocuğu var. Theron'un iki kızı da evlatlık. Kızlardan büyük olan Jackson 9 yaşında, küçük olan Ağustos ise dört yaşında.

Oyuncu, pandemi sebeiyle evden olabildiğince az çıkmaya özen gösteriyor. Bu dönemde kendisini en çok zorlayan şeyin çocuklarının online eğitimine yardımcı olmak olduğunu dile getiriyor.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:27
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