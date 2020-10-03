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Cezaevinde tutuklu bulunan Halil Sezai ameliyat oldu! İşte detaylar...

Bir süre önce adı darp ve şiddet olayları ile anılan ve 67 yaşındaki bir koşusunu dövdüğü ve tartakladığı anlar ile bir anda gündeme oturan sevilen şarkıcı Halil Sezai olay anlarının sosyal medya üzerinden yayılmasıyla polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde davası görülene kadar kalacak olan Halil Sezi’nin elinden ameliyat olduğu haberleri geldi. Sezai hastanede bir gün yatarak tedavisi bitiminde tekrar cezaevine gönderildi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 01:32
Cezaevinde tutuklu bulunan Halil Sezai ameliyat oldu! İşte detaylar...
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Sevilen ünlü sanatçı Halil Sezai’nin adı darp iddiaları ile anılırken. Komşusu 67 yaşındaki adamı dövdüğü ve darp ettiği o anlar güvelik kameraları ile kaydedilmesiyle ortaya çıkan olayda  sosyal medyada yayılmasıyla büyük tepki görmüş tepkilerin arması ile ifadesi alınmak için yakalanan Halil Sezai tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Cezaevinden gelen haberlere göre Halil Sezai dün elinden ameliyat olduğu öğrenilirken hastanede bir gün kalan Sezai operasyon ardından cezaevine geri döndü.

Maltepe cezaevinde bulunan Halil Sezai’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Ameliyat olmasının sebebinin cezaevinde bir kavgaya karışmış olduğu iddiaları geldi. Cezaevinde darp edildiği söylenen Halil Sezai’nin avukatı yaptığı açıklamada böyle bir durumun olmadığını ve olmasının mümkün olmadığını söylerken Sezai’nin tek kişilik hücrede kaldığını ve önceden geçirdiği bir rahatsızlığının kontrolü için hastaneye gittiğin, söyledi.



Son Güncelleme: 03.10.2020 01:32
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Anahtar Kelimeler:
Halil SezaiAmeliyat
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