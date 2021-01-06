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Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum

Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medyadan verdiği konserinde Serdar Ortaç'ı topa tuttu. Ertem, "Onu görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" ifadelerine yer verdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:15
Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum
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Covid-19’u atlatan şarkıcı Ceylan Ertem, geçen günler içerisinde online konser düzenledi. 40 yaşında olan Ertem, konser esnasında popçu Serdar Ortaç'a tepkisini dile getirdi.

"Onu görmeye dayanamıyorum"

"Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum" şeklinde konuşan Ceylan Ertem, konuyla ilgili şu sözleri ekledi:

“Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır.”

Covid-19’a yakalanmıştı

Ertem, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, "İnanılmaz bir koruma, kollama içinde de olsam, ne yazık ki bugün Covid-19 test sonucum pozitif çıktı dostlar" şeklinde açıklamıştı.

"Hepsi kanatsız melek gibi davrandı"

Konuya ilişkin paylaşımda yapan şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:

Bu süreçte hastanedeki doktor hanım ve tüm hemşireler, filyasyon ekipleri, 24 saat ulaşılabilir olan aile hekimi hanımefendi... Hepsi kanatsız melek gibi davrandılar. Kibar, ilgili, sabırlı... Sağlıkçılarımıza zam, ödül, madalya! Ne varsa verilmeli! Dil uzatanların, dilleri tutulsun!



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
CeylanErtemSerdarOrtaç
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