Ceyda Düvenci'nin eski eşi: 'Kızımı polemik konusu yaptırmam'

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın regl olduğunu ve genç kızlığa adım attığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirmişti. Kızının regl olduğunu söyleyen oyuncuya, sosyal medyada tepki çığ gibi büyümüştü. Ünlü oyuncunun eski eşi Engin Akgün magazin gündeminde geniş yer tutan olayla ilgili açıklamada bulundu.

‘’Kızımı polemik konusu yaptırmam’’

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı sonrasında sosyal medyada birçok kişi Düvenci’yi eleştirmişti. Düvenci dün yaptığı açıklamada bu durumun kendisi için ilk dişinin çıkması kadar normal olduğunu ve kutlamaya değer olduğunu söyledi.

Ceyda Düvenci’nin 2013 yılında boşandığı Engin Akgün ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘’Kızımı polemik konusu yaptırmam, medyada tartıştırmam. Ceyda’nın yaptığına doğru demiyorum, yanlış. Söyleyeceğimi Ceyda’ya söyledim zaten’’