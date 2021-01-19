Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu sosyal medyadan duyurmasına tepki yağdı!

Bülent Şakrak ile güzel bir evliliği olan Ceyda Düvenci kızı Melisa’nın ‘serebral palsi’ ile hastalığı durumundan kaynaklı üzerine titremesi herkes tarafından bilinmekte. Paylaşımları ile her zaman dikkat çeken oyuncu Düvenci bazen çocukları için yazdığı duygusal paylaşımlar ile herkesi duygulandırıyor.

Sürekli gündem olan Ceyda Düvenci bu kez Melisa’nın genç kız olduğunu yani regl olduğunu duyurdu.





Fotoğrafın altına ““Gün senin günün... gözümde mutluluk gözyaşları... bal köpüğüm genç kız oldu... gelsin ritüeller... kutlayalım yeni zamanını... ❤️ 18/01/21" dedi.

