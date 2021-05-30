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Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak hakkında açıklamaları

Ceyda Düvenci uzun aradan sonra bir programa katılarak soruları cevapladı. Hülya Koçyiğit’in sunumu ile gerçekleşen program da sevenleri ile buluştu. Eşi ve ailesi hakkında soruları cevaplayan Düvenci kariyerinde ki başarıları ile de gözler önünde bulundu. Hayranlarının merak ettiği soruları cevaplayan Ceyda Düvenci hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:08
Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak hakkında açıklamaları
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TRT2 ekranlarında seyirciler ile buluşan Hülya Koçyiğit sunumlu ‘’Film gibi hayatlar’’ programında konuk Ceyda Düvenci oldu. Evlilik hayatını Bülent Şakrak ile tamamlayan Dümenci ’ye yöneltilen soruları yanıtladı. Ceyda Düvenci eşi Şakrak’ın hayatındakini yerini şu sözlerle paylaştı; Kariyerimde Bülent’ten önce ve sonrası olarak ikiye ayrıldım. Bu sektörde ve genelimde başarılı olmamın ve kendimi keşfetmemde Bülent’in fazlasıyla etkisi var. Her şey Bülent’in bana sunduğu huzur ile gerçekleşti. 7 yıl önceyi düşündüğümde ki ben ile şuan ki ben arasında çok fark var. Bülent ile birbirimize aşık olmamız ve mesleğimizi sevmemiz çok başka. Birbirimize olan güven meslek hayatımıza da olumlu yansımaktadır’’ diyerek konuştu.

‘’Çocuklarımla birlikte büyüyorum’’

Evlilikten bir kızı ve bir oğlu olan Düvenci çocukları ile birlikte büyüdüğünü belirtti. Düvenci ‘’Çocuklar hayatları boyunca öğretileni değil gördüklerini kopyalayarak büyürler. Bütün çocuklar ebeveyinlerin yansımasıdır. Okunan kitaplardan görülüğü gibi çocukların rahatsızlıkları bizimde sorunlarımız olan şeyler. Bu yüzden bende onlarla birlikte büyüyorum’’ dedi.

Düvenci’ye anneliğin kariyerinde nasıl etkileri olduğu sorulduğunda ise şu sözler ile cevap verdi. ‘’Olumsuz etkileri olmadı ama ben başta çocuklarıma göre bir yol izledim. Melisa doğduğunda para kazanmamız gerekiyordu be güvenilir yardımcı bularak işe başladım. Çocuğumun özel durumu için gerekli tedaviler olması lazımdı. Bu yüzden kendimi iş hayatına adayarak para biriktirdim’’

Dördüncü kitabı yazmaya başladım

Yetenekli oyuncu mesleğinin yanı sıra kitap yazdığını da belirtti. Düvenci hayatında tek işe bağlı kalmayarak ve kendine uğraşlar bulduğunu da söyledi. Düvenci çalışmalarını şu şekilde anlattı. ‘’Kızım ile birlikte zorlu sürece girecek ve herkesin tepkilerini alacağız gibi hissettim. Bunların karşısında sokaklarda çok büyük kavgalar edecektim ya da çocukları eğitmeye başlayacaktım. Ben ise eğitmekten tarafa oldum ve bunun için neler yapmam gerektiğini belirledim. Çocuk kitabı yazarak onlara değindim.  3 kitap yazdım 4. İçin ise hazırlılar başladı. ‘’ diyerek hayatındaki çalışmaları anlattı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:08
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Ceyda DüvenciBülent şakrakCeyda Düvenci Açıklaması
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