İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasına benzetildi

Dizi ve sinema oyuncusu Ceyda Ateş, 4 aylık kızı Talia ile paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımında kızının babasına benzerliği takipçilerinin dikkatini çekti.

23 Nisan 2021 Cuma 23:44
Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasına benzetildi
Takip Et:

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile hayatını birleştirerek yurt dışına taşınan oyuncu Ceyda Ateş, aylar önce kızı Talia’yı kucağına aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, kızının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

‘’Babasının kopyası’’

Ünlü oyuncu kızı ve eşinin sevimli hallerini hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından kızının babasına benzerliği takipçilerinin dikkatini çekti. Ateş’in takipçileri fotoğrafa ‘’Babasının kopyası’’, ‘’Aynı babası’’ gibi yorumlar yaptı.

Daha önce de kızının fotoğrafını paylaşan Ateş, kızının babasına benzetilmesi konusunda esprili bir yorum yapmıştı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ceyda AteşTalia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Instagram hesabından iyi haberi verdiler!
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt!
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt! "Seçil benim hanımım"
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?

Popüler Haberler

Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
2021 TDK Hayvancılık destekleme kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 yılı devlet destekli hayvancılık kredi desteği
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2021
İşsizlik maaşı yattı mı? Nisan 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 23-04-2021
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
How I Meet Your Father Geliyor
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
2021 Nisan AGİ tutarları tablosu belli oldu! AGİ ödemesi tutarları tablosu
Varlık vergisi yasası nedir? 2021 Varlık vergisinin özellikleri ve amacı
2021 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.