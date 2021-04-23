Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasına benzetildi

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile hayatını birleştirerek yurt dışına taşınan oyuncu Ceyda Ateş, aylar önce kızı Talia’yı kucağına aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, kızının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

‘’Babasının kopyası’’

Ünlü oyuncu kızı ve eşinin sevimli hallerini hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından kızının babasına benzerliği takipçilerinin dikkatini çekti. Ateş’in takipçileri fotoğrafa ‘’Babasının kopyası’’, ‘’Aynı babası’’ gibi yorumlar yaptı.

Daha önce de kızının fotoğrafını paylaşan Ateş, kızının babasına benzetilmesi konusunda esprili bir yorum yapmıştı.