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Ceyda Ateş bebeğinin ilk görüntülerini paylaştı!

28 haftalık hamile olan Ceyda Ateş bebeğinin ilk görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

13 Eylül 2020 Pazar 01:03
Ceyda Ateş bebeğinin ilk görüntülerini paylaştı!
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28 haftalık hamile olan Ceyda Ateş bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. Talia ismini vereceği kızının ultrason görüntüsünü Instagram üzerinden paylaşan güzel oyuncu, evliliğinin ardından ABD’ye yerleşmişti.


Hamileliği sürecinde yalnızca iki kilo alan Ceyda Ateş, daha önce hamileliği sürecinde şekerinin yüksek çıkması sebebi ile diyabetik beslenme uygulayacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından plajda bir fotoğrafını paylaşan güzelin formunu koruduğu ise gözlerden kaçmadı.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 01:03
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Anahtar Kelimeler:
CeydaateşHamile
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