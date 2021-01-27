Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya'dan yarı çıplak yastıklı poz

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya cesur paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü manken son olarak yarı çıplak bir halde sadece yastıkla üzerine kapattığı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Akkaya’nın bu paylaşımı gündem olurken bazı kullanıcılara Akkaya’nın sert bir şekilde eleştirdi. 43 yaşındaki Deniz Akkaya daha önce de küvette yarı çıplak haliyle sosyal medyada gündem olmuş ve birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti.