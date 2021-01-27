İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya'dan yarı çıplak yastıklı poz

Ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Akkaya son olarak üzerinde yalnızca yastık varken yarı çıplak fotoğrafını paylaştı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:39
Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya'dan yarı çıplak yastıklı poz
Takip Et:

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya cesur paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü manken son olarak yarı çıplak bir halde sadece yastıkla üzerine kapattığı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Akkaya’nın bu paylaşımı gündem olurken bazı kullanıcılara Akkaya’nın sert bir şekilde eleştirdi. 43 yaşındaki Deniz Akkaya daha önce de küvette yarı çıplak haliyle sosyal medyada gündem olmuş ve birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti.



Son Güncelleme: 27.01.2021 14:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Deniz AkkayaYastıkYatakİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarkan'ın ekibinden Murda'ya: Ya klibi kaldır ya da dava açarız çağrısı
Tarkan'ın ekibinden Murda'ya: Ya klibi kaldır ya da dava açarız çağrısı
Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu
Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu
Çukur dizisinden ayrılan Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor
Çukur dizisinden ayrılan Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü
Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik iddialarına jet yanıt!
Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik iddialarına jet yanıt!
Oryantel Didem'den olay yaratan itiraflar
Oryantel Didem'den olay yaratan itiraflar

Popüler Haberler

Teknik servis bayiliği veren firmalar ve şartları
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Gelir vergisi nedir? 2021 Gelir vergisi ödemekle yükümlü kişiler
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021
Ülkemizde kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller ve yetiştirme şartları
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk'ün yer aldığı diziler
SGK Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran biyografisi
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zümrüdüanka dizisine katılan Serkan Acay kimdir? İhsan karakteri kimdir?
Hizmetçiler dizisi konusu ne? Hangi diziden uyarlandı? Nerede çekiliyor?
Tek Tip Askerlikte Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş Alımı Şartları!
Angelina Jolie Maleficent: Mistress of Darkness filmi fragmanı yayınlandı
macOS Big Sur 11.1 güncellemesi ile gelen yenilikler ne?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı!
Fox TV canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır? Silah taşıma ruhsatı için gerekli belgeler
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Kemal karakterini kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.