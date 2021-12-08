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Ceren Moray kimdir? Fox TV Yalancılar ve Mumları Elif kimdir?

Fox TV’nin beklenilen dizisi Yalancılar ve Mumları 30 Eylül Perşembe günü sevenleriyle buluşuyor. Diziyle alakalı çeşitli bilgileri ve Elif karakterini canlandıran Ceren Moray’a ait detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

08 Aralık 2021 Çarşamba 04:13
Ceren Moray kimdir? Fox TV Yalancılar ve Mumları Elif kimdir?
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Konusu ve oyuncularıyla beraber daha yayınlanmadan büyük bir ilgi toplamayı başaran Yalancılar ve Mumları dizisi için bekleyiş sona eriyor! FOX TV ekranlarının yeni dizisi Yalancılar ve Mumları, 30 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da ilk bölümüyle karşımızda olacak. Dizinin en çok ilgi çeken karakterlerinden birisi ise Elif. Dizide büyük bir rolü bulunan Elif karakteri, kocasını bir tekne kazasında kaybetmektedir. Kocasının cesedinin bulunamamasının üzerine onun ölümünü kabullenemeyen Elif karakteri, kocasının yaşıyor olabileceğini düşünmeyi tercih eder. Kocasının ölümünü bir türlü kabullenmek istemeyen Elif karakteri, gelen çoğu aramanın kocasının yaşadığına ve sağlıklı bir şekilde bulunduğuna dair bir müjde olduğunu düşünerek telefonlarını açar. 

Kocasının ölümüyle birlikte zor zamanlardan geçen Elif’in arkadaşları Ceyda, Meliha ve Şebnem olabildiğince Elif’e destek olmaya çalışır. Bu ilgi çeken Elif karakterini Ceren Moray canlandırmaktadır. Dizide büyük bir rolü olacak olan Ceren Moray, oyunculuğuyla beraber dizi severleri etkileyecek. Uzun yıllardır oyunculuk yapmakta olan güzel ve yetenekli oyuncu Ceren Moray'ın bu dizide de başarılı bir rol sergilemesi bekleniyor. İlk bölümü yarın yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin Elif karakterine can verecek olan Ceren Moray’ın hayatına dair detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

 

Ceren Moray kimdir?

5 Haziran 1985'te Diyarbakır'da doğan Ceren Moray, bir memur ailesinin kızıdır. Annesi Kastamonu, babası Diyarbakırlı olan Ceren Moray, bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Küçük yaşlardan itibaren birçok tiyatro eğitimi alan Ceren Moray, Pera sanat bölümünde eğitim aldıktan sonra 2005 yılında Harris Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Sadece lisans eğitimi değil, aynı zamanda yüksek lisans drama eğitimi de alan Ceren Moray, babasının kalp krizi geçirmesi ve bu dönemde durumunun ağırlaşması nedeniyle hayatında köklü bir karar verirken dizi teklifini kabul etti.

2004 yılında Amca dizisinde Simge karakterini canlandıran ünlü oyuncu 2005 yılında Nefes Nefese dizisinde Ezgi karakterini canlandırmıştır. 2007-2008 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Senem karakteriyle büyük bir başarı elde ederek daha da ünlenmeyi başaran Ceren Moray, aynı yıl Kavak Yelleri'nin Su karakterini birçok kişiye kazandırmıştır. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Avlu dizisinde canlandırdığı Azura karakteriyle büyük bir ilgi gören yetenekli oyuncu, bu sezon Fox TV dizisi Yalancılar ve Mumlar dizisinde Elif karakteriyle karşımızda olacak. 2003 – 2018 yılları arasında toplam 16 dizi ve filmde oyunculuğunu sergilemiş olan Ceren Moray’ın Yalancılar ve Mumları dizisinde de oyunculuğuyla beraber ön plana çıkacağı düşünülüyor. 16 dizi ve film arasında 7 başrol oyunculuğu bulunan yetenekli oyuncu Ceren Moray, Fox TV ekranlarının yeni dizisiyle de sevenlerini etkileyecek.


Son Güncelleme: 08.12.2021 04:13
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Fox TvYalancılar Ve MumlarıElifCeren MorayYeni Dizi30 Eylül Perşembe
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