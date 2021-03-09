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Ceren Hindistan'dan olay bebek yorumu

Ekranların sevilen ve güzel oyuncusu Ceren Hindistan, çocuk konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceren Hindistan birlikte oldu sevgilisinin bebek istediğini söyledi.

09 Mart 2021 Salı 14:38
Ceren Hindistan'dan olay bebek yorumu
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Magazin dünyasının ve izleyicilerin en çok sevdiği oyuncular arasında yer alan ceren Hindistan, güzelliği ve seksi pozlarıyla herkesin yüreklerini hoplatıyor. Uzun bir süredir ekranlardan ve magazin dünyasından uzak olan seksi oyuncu, şu an birlikte olduğu sevgilisinin bebek istediğini söyledi. Daha önce evlendi ümit aslandan 2016 yılında ayrılan Ceren Hindistan, bu olayla evliliğinden bir tane çocuk dünyaya getirmişti. Magazin dünyasının gündemine oturan bu ayrılık çok uzun bir süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde 4 Şubat tarihinde Maldivler adalarına giden seksi oyuncu, tatilinin uzadığını ve bir süre daha burada kalacağını ifade etti. Bir yayın kuruluşuna röportaj veren başarılı oyuncu, şu an birlikte olduğu sevgilisinin çocuk istediğini ve kendisinin de bebeklerle oynamayı özlediğini söyledi. Bebekleri özlese de şu an için çocuk düşünmediğini ifade eden başarılı oyuncu, çocuk büyütmenin çok zor olduğunu, sevgilisinin ona bir tane aşçı, iki tane dadı ve bir tane şoför tutmazsa doğurmayacağını ifade etti. Bebekleri hakkındaki bu olay yorum magazin dünyasının gündemine bomba gibi oturdu.



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
Ceren HindistanBebek
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