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Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Fenomen dizi Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin değişimi görenleri şaşırttı.

10 Ocak 2021 Pazar 16:06
Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
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2000’li yılların başında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi, yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen haline gelen dizinin o dönemki çocuk oyuncuları Aliş ve Ayşe yıllar sonra bir araya gelerek sevenlerine nostalji yarattı.

Yıllar sonra bir araya geldiler

Başrollerinde Melek Baykal, Müjdat Gezen, Zeki Alasya, Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Alişan gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi her bölümüyle izleyicilere keyifli anlar yaşatıyordu. Dizide Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut ve Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy yıllar sonra bir araya gelerek sosyal medyadan paylaşım yaptılar.

Dizinin yayınlandığı dönemde küçük birer çocuk olan ikili, yıllar sonra büyümüş halleriyle görüntülendiler. Seyit Karabulut rol arkadaşıyla olan karesini paylaşarak ‘’Biz o günleri hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşıyoruz’’ notunu ekledi.

İkili değişimleriyle herkesi şaşırttı.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Cennet MahallesiAlışAyşeSeyit KarabulutBelemir Temizsoy
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