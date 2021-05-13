Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı

Hepsi Grubu solistlerinden biri olan Cemre Kemer 2020 yılında Emre Media ile dünya evine girdi. Düğün sonrasında sevindirici haberi sevenleri ile paylaştı. 7 aylık hamile olan Kemer kızını kucağına almak için sabırsızlanıyor. Doğum öncesi taşınma işlerine girmesi de doğacak olan kızına güzel bir oda yapabilmek için olduğunu belirtti. Boğaz manzaralı Anavutköy’deki evinden taşınması üzerine şu açıklamayı yaptı: ‘’Gitmeye hiç niyetim yoktu. Bebek odası yapabilmek için taşınıyoruz. Bir de burası çok merdivenli.. Altı seneliğine kiraya çıkıyoruz. Daha sonra eski evimize geri döneceğiz’’ ifadelerini kullanarak sevenleri ile paylaştı. 35 yaşındaki genç şarkıcı yeni evinden görüntüleri sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. Boğaz manzarası herkesi büyüledi.

‘’Kilo almamı dert etmiyorum’’

‘’Sağlık her şeyden önce’’

Hamilelikten dolayı kilo alan Kemer normal hayatında yaptığı sporlar ile de beğenileri topluyordu. Yöneltilen kilo sorularından dolayı şu açıklamayı yaptı: ‘’18 yaşımdan bugüne kadar yok Anoreksiya mı? yok Bulimia mı? gibi hep zayıfım diye haberlerim gündeme geldi. Hamileliğim de yedinci ayıma geldim, 10 kilo aldım. Kilom 54 ve ben hayatım boyunca ilk defa kilom yerine geldi. Bu nedenden kendime dert etmiyorum’’ diyerek tarafına yöneltilen soruları yanıtladı.

2020 yılının aralık ayında nikah masasına oturan Kemer aile arasında sade nikah töreni gerçekleştirdi. Pandemi dolayısıyla dilediğince düğün yapamayan Cemre Kemer üzüntülerini şu şekilde ifade etti. ‘’Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok. Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımı yarısı, çok dostum yoktu. Bu nedenle nikah boyunca kalbimin bir parçası çok eksik kaldı. Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske atmadan eğleneceğimiz günleri bekliyoruz. Sağlık her şeyden önce ..’’ diyerek açıklama yaptı.