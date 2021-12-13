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Cemre Ebüzziya kimdir, nerede doğmuştur? Cemre Ebüzziya evli mi? Cemre Ebüzziya kaç yaşında?

Cemre Ebüzziya kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Cemre Ebüzziya’nın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 04:24
Cemre Ebüzziya kimdir, nerede doğmuştur? Cemre Ebüzziya evli mi? Cemre Ebüzziya kaç yaşında?
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Cemre Ebüzziya kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Cemre Ebüzziya’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Cemre Ebüzziya kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Cemre Ebüzziya’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Cemre Ebüzziya aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Cemre Ebüzziya bugüne kadar Mordkommission İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim, bulantısı, Kasap Havası ve İstanbul Kırmızısı yapımlarında yer almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena karakteriyle yapmıştır. 17 yaşına kadar Pier Loti Lisesi'nde eğitim gördü ve ardından Amerika'da konservatuarda okudu.

Birçok ünlü sanatçı, gazeteci ve işadamının olduğu Ebüzziya ailesinin bir üyesidir. 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Ebüzziya ailesinin adı Bakırköy'de bir cadde ile Basınköy'de bir caddeye verilmiştir. Kökleri Mevlana Celaleddin ile 12. yüzyılda Horasan'a göç eden Hacı Hasanoğulları'na dayanır.

Cemre Ebüzziya Teyze seramik sanatçısı Alev Ebüzziya, oyuncu Menderes Utku ise dayısı olmaktadır. Annesi Nilgün Utku ve amcası Mars Grubu'nun ortaklarıdır. Dedelerinden biri yönetmen, senarist ve yapımcı Ümit Utku, diğer dedesi ise siyasetçi, gazeteci ve yazar Ziyad Ebuzziya'dır.

 


Son Güncelleme: 13.12.2021 04:24
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