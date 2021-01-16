Cem Yılmaz'dan sonra Tarkan da o diziyi beğendi!

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına giriş yapan Gain’de yayınlanan 10 Bin Adım dizisi beğenileri üzerine toplamaya devam ediyor. Dizinin başrollerinde Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar bulunuyor. Dizinin her bölümü on dakikadan oluşuyor.

Cem Yılmaz’dan sonra Tarkan’da beğendi

Cem Yılmaz, geçen günlerde 10 Bin Adım dizisi ile alakalı bir paylaşım yapmıştı. Yılmaz, yaptığı paylaşımda diziyi çok beğendiğini vurguladı.

Cem Yılmaz’dan sonra Tarkan’da 10 Bin Adım dizisi ile alakalı bir paylaşım yaptı. Dizinin afişini paylaşan Megastar, ‘Harika’ notunuda ekledi.