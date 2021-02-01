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Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Kameralara takılan Cem Yılmaz'a geçtiğimiz günlerde sosyal medyasındaki fotoğrafı beğenen Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:18
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
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Geçen sene magazin gündeminde büyük bir yer tutan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında yeni gelişmeler yaşandı. Sarıkaya, dokuz ay boyunca birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın sosyal medyadaki fotoğrafını beğenmişti.

“Küsmedik ki barışalım”

Bu olayın yaşanmasının ardından barıştıkları söylenen çiftin tekrardan aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Geçen gün kameralara takılan Cem Yılmaz’a konuyla ilgili sorular soruldu. Basın mensubunun ‘Serenay Sarıkaya ile barıştınız mı?’ sorusuna ‘Yoo barışmadık. Küsmedik ki barışalım’ cevabını verdi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazSerenay Sarıkaya
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