Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Geçen sene magazin gündeminde büyük bir yer tutan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında yeni gelişmeler yaşandı. Sarıkaya, dokuz ay boyunca birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın sosyal medyadaki fotoğrafını beğenmişti.

“Küsmedik ki barışalım”

Bu olayın yaşanmasının ardından barıştıkları söylenen çiftin tekrardan aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Geçen gün kameralara takılan Cem Yılmaz’a konuyla ilgili sorular soruldu. Basın mensubunun ‘Serenay Sarıkaya ile barıştınız mı?’ sorusuna ‘Yoo barışmadık. Küsmedik ki barışalım’ cevabını verdi.