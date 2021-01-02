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Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı sildi!

Kısa bir süre önce ilişkisini noktalayan komedyen Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından sildi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:46
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı sildi!
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2020 yılına sürpriz aşklarıyla damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Uzun süredir ilişkileri hakkında konuşmayan çiftten Cem Yılmaz, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak eski aşkı Serenay Sarıkaya’yı sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı.

Cem Yılmaz, Serenay’dan vazgeçti!

Yeni yılın ilk gününde ünlü komedyen Cem Yılmaz beklenmeyen bir hamle yaparak eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı takipten çıktı. Durumu fark etmeyen Sarıkaya ise Yılmaz’ı hala takip ediyor.

Öte yandan yılbaşı akşamı manalı bir paylaşım yapan Cem Yılmaz, içki sofrasındaki bir kareyi paylaşarak ‘Azıcık aşım, ağrısız başım’ notunu ekleyerek gönderme yaptı. 



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaCem Yılmaz
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