Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz'dan ayrılık açıklaması

Geçtiğimiz dönem içinde birlikteliklerini açıklayan ve magazin dünyasına bomba gibi düşen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çifti hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. İkilinin uzun süredir birlikte görülmediği dikkatlerden kaçmazken ünlü komedyen Cem Yılmaz’a birlikteliklerinin bitip bitmediğine yönelik sorulan soruya “Ayrıldık” diyerek yanıt verdiği görüldü.

TV100’den Birsen Altundaş tarafından yapılan habere bakıldığında sene sonunda birlikteliklerine başlayan çift ilk defa Yunanistan’da tatil yaparken görülmüşlerdi. Daha sonra Türkiye’de görülen ikili burada aşklarını cümle aleme açıklamıştı.

Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı Alica müzikalini izlemeye giden Cem Yılmaz burada Sarıkaya’ya olan ilgisini belli etmişti. Sonrasında ise gazetecilerin önüne çıkılarak bu itiraf açıklanmıştı. İlerleyen süreçte de sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılmıştı.