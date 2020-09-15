Cedi Osman'ın Ebru Şahin özlemi! Ünlü basketbolcu soluğu Mardin'de aldı!

NBA’de boy gösteren milli basketbolcu Cedi Osman, oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili yazın en çok konuşulan çifti olurken, Cedi Osman’ın Ebru Şahin’e olan aşkı bir kez daha gündeme geldi. İkilinin Mardin'de bir araya gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Cedi Osman'ın Amerika'dan Mardin'e gelmesini esprili şekilde dile getirdi.

Hercai dizisinde rol alan Ebru Şahin, dizinin çekimleri için Mardin’de bulunuyor. Sevgilisini özleyen Cedi Osman, oyuncu sevgilisini görmek için Amerika’dan Mardin’e geldi.

İkili Mardin’de bir araya gelirken, aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları poz ile gözler önüne serdi. İlişkileri ile yaza damga vuran ikili, birçok eleştiriye aldırış etmeden ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.