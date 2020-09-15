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Cedi Osman'ın Ebru Şahin özlemi! Ünlü basketbolcu soluğu Mardin'de aldı!

Ebru Şahin ile ilişkisi olan Cedi Osman, sevgilisi için Mardin'e gitti. Soluğu dizi çekimleri için Mardin'de bulunan Ebru Şahin'in yanında alan Cedi Osman, sevgilisi ile özlem giderdi.

15 Eylül 2020 Salı 13:58
Cedi Osman'ın Ebru Şahin özlemi! Ünlü basketbolcu soluğu Mardin'de aldı!
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NBA’de boy gösteren milli basketbolcu Cedi Osman, oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili yazın en çok konuşulan çifti olurken, Cedi Osman’ın Ebru Şahin’e olan aşkı bir kez daha gündeme geldi. İkilinin Mardin'de bir araya gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Cedi Osman'ın Amerika'dan Mardin'e gelmesini esprili şekilde dile getirdi. 

Hercai dizisinde rol alan Ebru Şahin, dizinin çekimleri için Mardin’de bulunuyor. Sevgilisini özleyen Cedi Osman, oyuncu sevgilisini görmek için Amerika’dan Mardin’e geldi.


İkili Mardin’de bir araya gelirken, aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları poz ile gözler önüne serdi. İlişkileri ile yaza damga vuran ikili, birçok eleştiriye aldırış etmeden ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 15.09.2020 13:58
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Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞahinCedi OsmanMardin
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